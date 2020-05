“Me parece patético”: Lana del Rey compartió reflexión feminista que involucró a Ariana Grande, Beyoncé y Cardi B

Este jueves, Lana Del Rey compartió un potente mensaje en sus redes sociales, donde respondió a los críticos que, según ella, la han crucificado durante toda su carrera.

La intérprete de “Gods and monsters” publicó un largo mensaje en Instagram en el que abordó las acusaciones por el contenido de sus letras, ya que muchos aseguran que ella le ha dado “glamour al abuso” en cada una de ellas.

De esta manera, Elizabeth Grant, su nombre real, se lanzó contra aquellas personas que muestran su “doble cara” en la industria musical, diciendo que artistas como “Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Khelani, Nicki Minaj y Beyoncé han alcanzado varias veces el número uno con canciones que hablan de estar sexy, de no llevar ropa, de tener sexo, de engañar a tu pareja y demás… Por favor, ¿puedo volver a cantar sobre sentirme bien solo por estar enamorada, incluso si la relación que tengo no es perfecta, sin ser crucificada o acusada de tener una visión romántica del abuso?“.

“Estoy cansada de escuchar a compositoras y cantantes que dicen que ‘glamurizo’ el abuso cuando en realidad solo soy una persona glamurosa que canta sobre las relaciones basadas en el abuso emocional. Algo que todos sabemos que está muy presente hoy en día en la sociedad”, agregó.

En esa línea, comentó que “con la cantidad de temas que por fin nos permiten explorar a las mujeres en la música, solo quiero decir que me parece patético que en los últimos diez años la exploración que hago en mis letras, detallando el rol sumiso o pasivo que alguna vez he tenido en mis relaciones, haya provocado que me acusen de retrasar varios siglos los avances que hemos conseguido“. “Tiene que haber un lugar en el feminismo para las mujeres que se ven y actúan como yo, el tipo de mujer que dice que no, pero los hombres oyen que sí, el tipo de mujeres que son programadas sin piedad por ser auténticas y delicadas”, añadió.

Recordemos que la cantante de 34 ha sido criticada por letras de canciones como la de “Ultraviolence”, donde canta: “me golpeó y lo sentí como un beso”, o cuando en “Cola” denunció las proposiciones indebidas de Harvey Weinstein.

Finalmente, Lana del Rey anunció que lanzará su nuevo álbum el próximo 5 de septiembre.