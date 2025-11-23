Con cariño y recriminaciones a los excelestes de la U: el lado B de la victoria azul ante O’Higgins / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La U de Chile extremó recursos para imponerse en Rancagua a O’Higgins, obteniendo un triunfo clave en la pelea por quedarse con el “Chile 2″.

ADN.cl estuvo presente en el estadio Codelco El Teniente y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Aplausos rancagüinos para el lesionado Hormazábal

Era un partido especial para Fabián Hormazábal, ya que enfrentaba a su ex club. Sin embargo, el lateral sufrió una temprana lesión y fue reemplazado al minuto 15 del primer tiempo. Al salir de la cancha, el futbolista de la U recibió una lluvia de aplausos por parte de los hinchas de O’Higgins. Hormazábal agradeció el cariño desde la banca azul.

El travesaño frenó el grito de gol en ambas hinchadas

Antes de los 20 minutos hubo dos remates que dieron en el travesaño, en ambos arcos. Primero con un disparo de Rabello, y luego con un tiro de Di Yorio. El palo frenó el grito de gol en los celestes y en los azules. En ambas jugadas se escuchó con fuerza el “¡uhhhh!” de los hinchas.

Jugadores e hinchas de la U festejaron el gol de Guerrero, menos Álvarez

Maximiliano Guerrero abrió la cuenta para la U al minuto 23. Tanto los jugadores como los hinchas azules celebraron con todo la anotación del delantero, pero Gustavo Álvarez no lo festejó. Fiel a su esto, el técnico argentino se mostró muy cauto y moderado en un momento de felicidad para su equipo.

Hinchas celestes no tuvieron piedad con Matías Sepúlveda

Al igual que Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda también vistió la camiseta de O’Higgins en el pasado. Sin embargo, su regreso al estadio El Teniente no fue tan dulce, ya que el lateral azul fue expulsado al minuto 60 y abandonó la cancha entre pifias e insultos por parte de los fanáticos celestes.

La hostil salida de árbitros y jugadores de la U

Una vez finalizado el partido, el público local se desquitó contra el cuerpo arbitral y contra los jugadores de la U, al momento que se retiraron de la cancha. En tanto, los jugadores de O’Higgins recibieron, cabizbajos por la derrota, recibieron aplausos de su gente.