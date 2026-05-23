Por manejo bajo la influencia de la droga: Conductora RED queda en prisión preventiva tras fatal atropello a adulta mayor

En prisión preventiva quedó la conductora de un bus del sistema RED involucrada en el atropello que terminó con la muerte de una mujer de la tercera edad en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida 5 de Abril con Las Rejas, cuando la víctima cruzaba por un paso habilitado y fue impactada por el vehículo de transporte público, que realizaba un giro para incorporarse a su pista de circulación.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía Centro Norte, la conductora fue formalizada por el delito de manejo bajo la influencia de drogas, específicamente cannabis, con resultado de muerte.

Desde el Ministerio Público se argumentó que la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que se solicitó la medida cautelar más gravosa.

El tribunal acogió la petición y decretó prisión preventiva, aunque también estableció la posibilidad de una caución fijada en $2.500.000. En caso de ser pagada, la imputada quedaría con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición absoluta de conducir mientras dure la investigación.

El accidente generó una rápida reacción de testigos y pasajeros del bus, quienes dieron aviso del atropello. Sin embargo, pese a los intentos de asistencia en el lugar, la mujer falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Carabineros, a través del teniente Miguel Yáñez, informó que se están desarrollando diversas diligencias para esclarecer la dinámica del hecho. Entre ellas, el levantamiento de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades y verificar si existieron infracciones de tránsito, como el no respeto de la luz roja o maniobras indebidas.