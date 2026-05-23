Este sábado continuó la jornada 13 de la Liga de Primera con un duelo clave en la parte baja de la tabla, donde Audax Italiano logró una sólida remontada ante Cobresal.

Los “itálicos” se hicieron fuertes en el Estadio Bicentenario de La Florida y vencieron por 2-1 a los “mineros”, que pese a comenzar en ventaja no pudieron sostener el resultado tras el triunfo conseguido ante Universidad de Chile en la fecha anterior.

El conjunto nortino abrió la cuenta a los 12 minutos con un derechazo cruzado de Julián Brea, que dejó sin opciones al arquero Tomás Ahumada.

Sin embargo, Audax encontró el empate sobre el final del primer tiempo gracias a un penal convertido por Michael Vadulli (45+3’), tras una mano en el área de José Tiznado.

Ya en el complemento, los locales sellaron la remontada con la infaltable “ley del ex”, protagonizada por Diego Coelho, quien aprovechó un balón suelto en el área para marcar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Audax Italiano abandona la antepenúltima posición de la Liga de Primera con 14 puntos, dejando a Cobresal en esa zona con 13 unidades.