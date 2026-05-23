;

VIDEOS. Audax Italiano renace en La Florida: triunfo clave ante Cobresal y enciende la zona baja del torneo

Los “itálicos” vinieron desde atrás para remontar ante los “mineros”, que no lograron mantener el nivel mostrado en su triunfo ante la U de la fecha anterior.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Este sábado continuó la jornada 13 de la Liga de Primera con un duelo clave en la parte baja de la tabla, donde Audax Italiano logró una sólida remontada ante Cobresal.

Los “itálicos” se hicieron fuertes en el Estadio Bicentenario de La Florida y vencieron por 2-1 a los “mineros”, que pese a comenzar en ventaja no pudieron sostener el resultado tras el triunfo conseguido ante Universidad de Chile en la fecha anterior.

El conjunto nortino abrió la cuenta a los 12 minutos con un derechazo cruzado de Julián Brea, que dejó sin opciones al arquero Tomás Ahumada.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, Audax encontró el empate sobre el final del primer tiempo gracias a un penal convertido por Michael Vadulli (45+3’), tras una mano en el área de José Tiznado.

Ya en el complemento, los locales sellaron la remontada con la infaltable “ley del ex”, protagonizada por Diego Coelho, quien aprovechó un balón suelto en el área para marcar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Audax Italiano abandona la antepenúltima posición de la Liga de Primera con 14 puntos, dejando a Cobresal en esa zona con 13 unidades.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad