Gino Mella tras el fugaz paso de Balbi El Chamako por el comando de Jeannette Jara: “Es algo que va más allá del género urbano”

En el décimo aniversario de ALRAZ, el cantante enfatizó la importancia del respeto y llamó a valorar las diferencias personales en medio.

Martín Neut

Gabriel Riveros

Gino Mella en aniversario de ALRAZ

Gino Mella en aniversario de ALRAZ

La polémica en torno al cantante urbano Balbi El Chamako sumó nuevas reacciones este fin de semana, luego de que se conociera su fugaz paso por el “comando 2.0” de la candidata presidencial Jeannette Jara.

El artista —Patricio Oñate— fue presentado como uno de los nuevos rostros de la campaña, pero horas más tarde fue desvinculado tras trascender que mantiene una causa vigente por violencia intrafamiliar.

A través de redes sociales, Balbi afirmó que la ola de críticas lo golpeó y sostuvo que no hubo motivaciones económicas en su participación: “A mí nadie me pagó nada por hacer algo”.

Reacción de Gino Mella

En medio de este escenario, Gino Mella se refirió al tema durante el festival por el décimo aniversario de ALRAZ, evento masivo realizado en el Parque Ciudad Empresarial.

Consultado por el rol del género urbano en la discusión política, el intérprete optó por una mirada más amplia. “Más allá del género urbano, creo que va a un nivel personal. Cada persona tiene sus gustos”, señaló, enfatizando que antes de cualquier debate “están las personas”.

Mella agregó que, para él, lo fundamental es el trato entre distintos sectores: “Para mí, prima el respeto (…) un respeto entre diferentes personas de diferente color, de diferente estrato social”. Cerró advirtiendo que “la falta de respeto, a mí no me gusta mucho”.

