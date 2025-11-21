“No pienso bajar los brazos”: los descargos de Balbi El Chamako tras su desvinculación del equipo de Jeannette Jara / VICTOR HUENANTE

Tras ser presentado esta mañana como uno de los nuevos rostros del “comando 2.0” de la candidata presidencial Jeannette Jara, el cantante urbano Balbi El Chamako salió a responder la controversia generada luego de que se conociera que mantiene una causa por violencia intrafamiliar.

El equipo de Jara comunicó horas después su desvinculación como embajador de campaña.

A través de redes sociales, el artista —Patricio Oñate— afirmó que la reacción pública lo golpeó y aseguró que su participación no tuvo motivaciones económicas. “Tanto odio que tiene la gente, me han escrito de todo, a mí nadie me pagó nada por hacer algo”, escribió.

El cantante subrayó su origen humilde y señaló que su intención era aportar. “Yo vengo de vivir en un campamento, trabajé toda mi vida en la feria, lo único que quería es poder ayudar en algo”, dijo, agregando que la situación “siempre la tergiversan para mal”.

Balbi también pidió disculpas “si alguien se ofendió” y confirmó que se alejará del proceso. “Me hago a un costado de todo esto”, expresó, aunque sostuvo que no renunciará a sus esfuerzos personales: “No pienso bajar los brazos”.

