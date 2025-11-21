;

A solo horas de sumarse: comando de Jara desvincula a Balbi El Chamako tras revelarse causa por VIF

“El artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”, indicaron desde el equipo de la candidata presidencial.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Agencia UNO

Agencia UNO

Fue esta mañana cuando la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, presentó su comando 2.0 de cara a la segunda vuelta. Entre los rostros nuevos se encontraba el cantante urbano Balbi El Chamako.

Tras este anuncio, La Tercera reveló que Patricio Oñate -nombre real del cantante- mantiene una causa por violencia intrafamiliar (VIF), luego de que su pareja lo denunciara el 22 de diciembre de 2024 por agredirla mientras estaba junto a sus hijos.

Producto de esta acción judicial, la Fiscalía abrió una investigación y decretó medidas cautelares en contra del imputado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género.

Esto generó que desde el comando de Jeannette Jara se emitiera un comunicado informando la desvinculación de Balbi El Chamako como embajador de campaña.

“Hemos tomado conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quien sería uno de los embajadores de esta campaña, el artista urbano Balbi El Chamako”, dijeron.

Y añadieron: “Lo que corresponde en este caso es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado. En virtud de lo anterior, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”.

