Riña de tránsito termina en balacera y destapa red de drogas en Maipú: dos personas fueron detenidas

La investigación permitió ubicar inmuebles ligados al caso, donde se hallaron plantas, sustancias ilícitas, municiones y artículos asociados al crimen.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Riña de tránsito termina en balacera y destapa red de drogas en Maipú

Carabineros detuvo a dos hombres tras una violenta pelea de tránsito que terminó a tiros en plena vía pública, luego de que uno de ellos realizara tres disparos contra otro conductor en la comuna de Maipú.

La investigación abierta por disparos injustificados permitió seguir sus rutas y domicilios, lo que llevó a descubrir que el conflicto ocultaba actividades delictivas de mayor alcance.

En allanamientos a dos viviendas, la policía incautó tres vehículos, cerca de 80 municiones, 32 plantas de marihuana, casi tres kilos de droga a granel, cocaína, cafeína para cortar sustancias, un frasco con un compuesto similar a ketamina, carpas indoor, dispositivos electrónicos, $560 mil en efectivo y varios chalecos antibalas.

Era una casa de acopio

El fiscal José Solís detalló que “esta investigación de seguimiento se mantiene por un tiempo para acreditar efectivamente la ocurrencia de todos estos hechos”.

Además, agregó que tras obtener la orden judicial, “se ingresa a ambos domicilios y se detiene al autor de los disparos y al sujeto que cuidaba la casa de acopio, donde tenían plantación de marihuana indoor en dos habitaciones”.

Los detenidos fueron identificados como Matías Maximiliano Vargas Arriba, de 26 años, quien efectuó los tiros, y Cristóbal Alejandro Vera Vázquez, de 24, vinculado además a delitos de tráfico y ley de armas. Ambos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación.

