Amplían detención de carabinero involucrado en grave accidente de tránsito en Vitacura: una persona quedó grave y otra está en riesgo vital

Carabinero involucrado en grave accidente de tránsito en Vitacura

La detención del carabinero que conducía el vehículo involucrado en un grave accidente en Vitacura fue ampliada hasta el martes, mientras el Ministerio Público continúa recabando antecedentes sobre la dinámica del hecho ocurrido durante la madrugada en avenida Las Condes.

De acuerdo a información policial, el automóvil con cinco ocupantes chocó contra un árbol y quedó proyectado varios metros más adelante.

Tras el impacto, tres personas —entre ellas el conductor— huyeron del lugar, dejando a dos heridos graves dentro del vehículo: una mujer en riesgo vital y un hombre con lesiones reservadas.

El capitán Arturo Alvarado, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Andes, sostuvo que el personal se centró de inmediato en atender a los lesionados. “Una mujer adulta mantiene lesiones de gravedad que la tienen en riesgo vital, mientras que otra persona (…) presenta lesiones de carácter reservado”, señaló.

En suma, precisó que aún no existe claridad sobre la velocidad o maniobras previas al choque. “Por ahora, no se mantiene una causa basal”, añadió.

Es considerado autor del hecho

Horas más tarde, la fiscal de flagrancia Patricia Villablanca confirmó la detención del funcionario, quien fue ubicado en Lo Barnechea y no se entregó voluntariamente. La persecutora detalló que el hombre era el conductor y, por tanto, considerado autor del hecho.

“La detención fue ampliada hasta el martes, instancia en la que será formalizado”, explicó, anticipando que los delitos podrían ir desde cuasidelito de lesiones graves hasta cuasidelito de homicidio, dependiendo de la evolución de la víctima en riesgo vital. También será investigada la fuga sin prestar auxilio.

Las otras dos personas lesionadas en el automóvil fueron identificadas y declararon como víctimas.