Alexis Sánchez vuelve a las citaciones del Sevilla tras casi un mes / Juan Manuel Serrano Arce

Alexis Sánchez vive días de alegría dentro y fuera de la cancha luego de haber sufrido una lesión del bíceps femoral hace casi un mes.

Al hecho de haber ya oficializado que será padre, el “Niño Maravilla” también ha evolucionado favorablemente a nivel físico.

Es tal la mejora del atacante nacional que, tal como se anticipó días atrás, podrá volver a jugar este lunes.

Todo considerando que Alexis Sánchez fue incluido en la nómina del Sevilla que viajó hasta Barcelona para el duelo de este lunes ante el Espanyol.

El partido, por la fecha 13 de La Liga Española, está programado para las 17:00 horas mañana, instancia donde Gabriel Suazo asoma como titular en Cornellá-El Prat.