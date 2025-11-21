;

FOTOS. Fin al misterio: pareja de Alexis Sánchez posa por primera vez con él y revela su avanzado embarazo

La modelo rusa evidenció por primera vez, de manera pública, su relación con el delantero y el hecho que el “Niño Maravilla” será padre.

Carlos Madariaga

Desde hace semanas se venía especulando en torno al futuro personal de Alexis Sánchez y este viernes llegó una confirmación.

La modelo rusa Alexandra Litvinova es quien tiene una relación con el “Niño Maravilla”, la cual poco a poco ha ido reconociendo en redes sociales.

A eso se sumaba también el hecho de que estaría embarazada de Alexis Sánchez, cuestión que la propia pareja del tocopillano evidenció en sus redes sociales.

Por primera vez desde que comenzaron su relación, Alexandra Litvinova no solo mostró al delantero del Sevilla, sino que también evidenció sus meses de embarazo.

“1+1=3″, escribió en su cuenta de Instagram la modelo, en una secuencia de imágenes donde también aparece compartiendo con Alexis Sánchez y sus perros.

