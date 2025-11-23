;

“No podemos desenfocarnos”: Daniel Garnero pide concentración en la UC con tal de abrochar el “Chile 2″.

El entrenador reconoció que se trata de la “gran chance” con miras al futuro del equipo.

José Campillay

“No podemos desenfocarnos”: Daniel Garnero pide concentración en la UC con tal de abrochar el “Chile 2″.

Universidad Católica logró una sufrida, pero vital victoria 2-1 sobre Palestino en el Claro Arena, acercándose a asegurar el codiciado cupo ‘Chile 2′ para la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el técnico Daniel Garnero analizó el partido y destacó la personalidad y entrega de sus dirigidos en una fase decisiva del torneo.

De igual forma, reconoció que el equipo tuvo problemas para controlar el juego en la primera mitad: “Nos costó mucho manejar el partido, pero estamos mejor cuando jugamos más directo".

“Son cosas que tenemos que seguir mejorando, corrigiendo, progresar con el control del juego, que es esencial, sino buscarlo de otra manera”, explicó el DT.

Sobre lo que viene, el técnico fue claro en señalar que “ganar el próximo partido es el objetivo inmediato. Hay que analizar este juego, sacar conclusiones, seguir corrigiendo y enfocarnos en el rival muy duro que viene".

“Nuestra meta es sumar los tres puntos para asegurar esa gran chance que tenemos en el ‘Chile 2’”, complementó, estableciendo su foco.

Finalmente, el entrenador pidió enfoque en lo inmediato, evitando distracciones por el mercado de pases y renovaciones. “No podemos desenfocarnos de lo que nos lleva a lograr el ‘Chile 2’. Es lógico que el presupuesto cambie con la clasificación, pero ahora lo principal es el próximo partido y que las cosas salgan bien”, remarcó Daniel Garnero, apuntando a sellar la clasificación directa a la Libertadores.

