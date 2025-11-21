;

Alexis Sánchez sorprende a todos en Sevilla: reapareció en las prácticas y ya tendría fecha para volver a jugar

El delantero chileno trabajó a la par de sus compañeros luego de varias semanas de baja.

Alexis Sánchez dio un gran paso en su recuperación en Sevilla. Contra todo pronóstico, el delantero chileno reapareció este viernes en los entrenamientos del cuadro andaluz y trabajó a la par de sus compañeros tras varias semanas de baja.

Pese al negativo diagnóstico inicial, el tocopillano ha evidenciado un notable avance en la lesión del bíceps femoral que lo mantuvo fuera de competencia. Tanto así, que aprovechó el parón por la fecha FIFA para trabajar horas extras en su rehabilitación.

La evolución del “Niño Maravilla” ha sido tan positiva que incluso podría entrar en la convocatoria para el duelo de este lunes frente a Espanyol, por la fecha 13 de La Liga de España, aunque la última palabra la tendrá el técnico Matías Almeyda.

Por ahora, todo indica que el regreso de Alexis Sánchez podría concretarse nada más y nada menos que en el derbi ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, fijado para el domingo 30 de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Si bien todo dependerá de lo que ocurra en los entrenamientos restantes, la vuelta del goleador histórico de La Roja se dará antes de lo previsto, considerando que los primeros pronósticos apuntaban a que retornaría a las canchas recién en diciembre.

