Real Betis se entrampa en La Liga Española y suma su segundo empate seguido / Europa Press Sports

Por la fecha 13 de La Liga Española, el Real Betis no pudo volver a ganar en condición de local.

El elenco de Manuel Pellegrini recibió en La Cartuja al Girona, pero se vio sorprendido por el elenco catalán.

A los 20 minutos, el ucraniano Vladyslav Vanat abrió la cuenta para los forasteros en Sevilla.

Recién a 15 minutos del final, el argentino Valentin Gómez aprovechó un tiro de esquina para igualar el marcador.

¡PRIMER GOL DE VALENTÍN GÓMEZ EN BETIS! El defensor argentino metió un cabezazo infernal para marcar el 1-1 ante Girona en #LaLiga. pic.twitter.com/HNBJWY8emr — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

En el afán por concretar la remontada, el Real Betis se quedó con 10 jugadores en los descuentos luego de una patada a destiempo de parte de una de sus figuras, Antony, con lo que se perderá el clásico ante el Sevilla la próxima semana.

Con este 1-1 final, el cuadro de Manuel Pellegrini sumó su segundo empate seguido, estancándose en el quinto lugar de La Liga Española al llegar a 21 unidades.