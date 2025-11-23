;

VIDEOS. Real Betis se entrampa en La Liga Española y suma su segundo empate seguido

El equipo de Manuel Pellegrini apenas pudo rescatar una igualdad contra el Girona.

Carlos Madariaga

Real Betis se entrampa en La Liga Española y suma su segundo empate seguido

Real Betis se entrampa en La Liga Española y suma su segundo empate seguido / Europa Press Sports

Por la fecha 13 de La Liga Española, el Real Betis no pudo volver a ganar en condición de local.

El elenco de Manuel Pellegrini recibió en La Cartuja al Girona, pero se vio sorprendido por el elenco catalán.

Revisa también:

ADN

A los 20 minutos, el ucraniano Vladyslav Vanat abrió la cuenta para los forasteros en Sevilla.

Recién a 15 minutos del final, el argentino Valentin Gómez aprovechó un tiro de esquina para igualar el marcador.

En el afán por concretar la remontada, el Real Betis se quedó con 10 jugadores en los descuentos luego de una patada a destiempo de parte de una de sus figuras, Antony, con lo que se perderá el clásico ante el Sevilla la próxima semana.

Con este 1-1 final, el cuadro de Manuel Pellegrini sumó su segundo empate seguido, estancándose en el quinto lugar de La Liga Española al llegar a 21 unidades.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad