La U vence con claridad a Unión Española y se cita con Colo Colo en la final del Campeonato Nacional Femenino

Las “leonas” vencieron 6 a 2 en el global a las hispanas y aseguraron su boleto a la definición del torneo.

Martín Neut

La U vence con claridad a Unión Española y se mete en la final del Campeonato Nacional Femenino

Foto IG @udechilefemenino

Universidad de Chile aseguró su presencia en la final del Campeonato Nacional Femenino tras imponerse con claridad a Unión Española en el duelo de vuelta disputado en el Estadio Santiago Bueras de Maipú.

El cuadro azul se impuso por 3-0, resultado que, sumado al 3-2 conseguido en la ida, selló un sólido 6-2 en el marcador global.

La apertura de la cuenta llegó a los 17 minutos gracias a Franchesca Caniguan, quien repitió en el complemento para decretar su doblete y el 3-0 definitivo.

Antes del descanso, Daniela Zamora había estirado la ventaja con un tanto al filo del primer tiempo. Con este rendimiento, la U dominó ambas etapas del encuentro y no dejó espacio para la reacción rival.

El triunfo permite a Universidad de Chile avanzar a la definición por el título frente a Colo Colo, en una final aún sin sede ni horario confirmado para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre.

Además del paso a la disputa del campeonato, las azules aseguraron su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026.

