;

VIDEO. Con la Copa Libertadores en el horizonte: Universidad Católica y Palestino se miden en Las Condes por la Liga de Primera

‘Cruzados’ y ‘árabes’ se ven las caras en el Claro Arena por un cupo directo al torneo continental de clubes. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Universidad Católica se ve las caras con Palestino

Universidad Católica se ve las caras con Palestino / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este viernes por la noche, la acción de la jornada 28 de la Liga de Primera arranca con tres partidos en paralelo, pero el sábado se jugará uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Universidad Católica y Palestino se miden en el Claro Arena en una nueva lucha por el “Chile 2″, especialmente para los ‘tetracolores’.

Los ‘cruzados’ son favoritos para quedarse con el cupo. Con 51 puntos, la UC está segunda y, de momento, se está quedando con el cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

Al frente estará Palestino (45 pts), que con seis puntos menos tiene la última opción de seguir soñando con dicho cupo. De no ganar, solo deberá conformarse con seguir peleando por el “Chile 3″, o por los lugares a la Copa Sudamericana.

La UC vs. Palestino, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Palestino, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 22 de noviembre

  • 20:30 hrs | Universidad Católica vs. Palestino Claro Arena

El partido de la primera rueda

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad