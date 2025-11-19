Universidad Católica se ve las caras con Palestino / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este viernes por la noche, la acción de la jornada 28 de la Liga de Primera arranca con tres partidos en paralelo, pero el sábado se jugará uno de los partidos más atractivos de la fecha.

Universidad Católica y Palestino se miden en el Claro Arena en una nueva lucha por el “Chile 2″, especialmente para los ‘tetracolores’.

Los ‘cruzados’ son favoritos para quedarse con el cupo. Con 51 puntos, la UC está segunda y, de momento, se está quedando con el cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

Al frente estará Palestino (45 pts), que con seis puntos menos tiene la última opción de seguir soñando con dicho cupo. De no ganar, solo deberá conformarse con seguir peleando por el “Chile 3″, o por los lugares a la Copa Sudamericana.

La UC vs. Palestino, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y Palestino, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 22 de noviembre

20:30 hrs | Universidad Católica vs. Palestino | Claro Arena