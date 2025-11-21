;

Colo Colo extiende su racha ganadora para meterse en la final del Campeonato Nacional Femenino 2025

Las albas volvieron a vencer a Coquimbo Unido y se mantienen en busca del tetracampeonato.

Carlos Madariaga

Este viernes, el plantel de Colo Colo femenino volvió a refrendar que han sido, largamente, lo más destacable a nivel deportivo en el año centenario del club.

Las albas recibieron, ante 4.748 espectadores en el Monumental, a Coquimbo Unido por la vuelta de las semifinales del Campeonato Nacional Femenino, con la ventaja de haber ganado 1-0 en la ida, en el puerto “pirata”.

Toda la tensión posible en el elenco de Tatiele Silveira se disipó a los 5 minutos de juego, cuando Mary Valencia concretó su tanto número 30 de la temporada para abrir la cuenta.

En el segundo tiempo, sobre todo, Coquimbo Unido batalló con tal de emparejar el encuentro, sin éxito.

Así las cosas, Colo Colo extendió su impresionante invicto a nivel local, sumando ya 30 victorias seguidas en el Campeonato Nacional Femenino, clasificándose a la final, cuestión que les permitió asegurar su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2026.

El cuadro popular buscará el tetrcampeonato de Chile ante Universidad de Chile o Unión Española, que este sábado zanjarán a la otra finalista de la temporada en el fútbol femenino.

