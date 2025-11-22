;

Kast cuestiona manejo exterior del Gobierno tras polémica con embajador de EE.UU.: “Cada vez que Boric sale de Chile genera algún conflicto”

El candidato presidencial reprochó la reacción oficial y apuntó a los efectos que puede provocar en la política internacional de nuestro país

Martín Neut

Gonzalo Pérez

VIÑA DEL MAR : Jose Antonio Kast

VIÑA DEL MAR : Jose Antonio Kast / Pablo Ovalle Isasmendi

En medio de su despliegue de campaña en Viña del Mar, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la controversia generada por los dichos del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile y a la nota de protesta que La Moneda envió a Washington.

Kast cuestionó el rol del diplomático y apuntó directamente al manejo internacional del Gobierno. “¿Por qué un embajador tiene que referirse a algunos temas?”, afirmó, acusando además que el Presidente Boric “cada vez que sale de Chile genera algún conflicto con algún país extranjero”.

Revisa también:

ADN

El abanderado también vinculó el episodio con la reciente elección del liderazgo de un organismo internacional, donde —según dijo— existían expectativas del Ejecutivo respecto a la expresidenta Michelle Bachelet.

“Si él tenía dentro de sus expectativas que una expresidenta fuera la que dirigiera esa organización, ¿por qué en el mismo acto que la proclama insulta al presidente dueño de casa?”, cuestionó.

Kast sostuvo que la discusión no debe centrarse sólo en la nota diplomática, sino en las prioridades del Ejecutivo en política exterior. “La pregunta no es la nota de protesta o no del gobierno, es qué está haciendo nuestro presidente para instalar a Chile en la prioridad mundial”, planteó.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad