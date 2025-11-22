Kast cuestiona manejo exterior del Gobierno tras polémica con embajador de EE.UU.: “Cada vez que Boric sale de Chile genera algún conflicto”

En medio de su despliegue de campaña en Viña del Mar, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió a la controversia generada por los dichos del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile y a la nota de protesta que La Moneda envió a Washington.

Kast cuestionó el rol del diplomático y apuntó directamente al manejo internacional del Gobierno. “¿Por qué un embajador tiene que referirse a algunos temas?”, afirmó, acusando además que el Presidente Boric “cada vez que sale de Chile genera algún conflicto con algún país extranjero”.

El abanderado también vinculó el episodio con la reciente elección del liderazgo de un organismo internacional, donde —según dijo— existían expectativas del Ejecutivo respecto a la expresidenta Michelle Bachelet.

“Si él tenía dentro de sus expectativas que una expresidenta fuera la que dirigiera esa organización, ¿por qué en el mismo acto que la proclama insulta al presidente dueño de casa?”, cuestionó.

Kast sostuvo que la discusión no debe centrarse sólo en la nota diplomática, sino en las prioridades del Ejecutivo en política exterior. “La pregunta no es la nota de protesta o no del gobierno, es qué está haciendo nuestro presidente para instalar a Chile en la prioridad mundial”, planteó.