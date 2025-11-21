;

VIDEO. “Que se vaya”: José Antonio Kast es abucheado durante visita al Barrio Franklin

En medio de consignas cruzadas entre adherentes del Republicano y simpatizantes de Jeannette Jara, el candidato llamó a mantener el respeto.

Cristóbal Álvarez

Diana Copa

“Que se vaya”: José Antonio Kast es abucheado durante visita al Barrio Franklin

Durante este viernes, en el marco de sus actividades de campaña, el candidato presidencial de ultraderecha, José Antonio Kast, fue pifiado y abucheado durante su recorrido por el tradicional Barrio Franklin.

A la visita llegó acompañado de miembros de su comando y del alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Según registró Radio ADN, su llegada generó desorden en el sector, donde también se encontraban simpatizantes de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Entre ambos grupos se escucharon consignas cruzadas a favor de cada candidatura, lo que tensionó el ambiente mientras Kast intentaba avanzar entre los locales.

En medio del recorrido, parte de los presentes gritó “que se vaya, que se vaya”, apuntando directamente al candidato del Partido Republicano.

“Yo les pido respeto”

Consultado por la situación, Kast llamó a mantener la convivencia. “Hay algunas personas que pueden tomar actitudes un poco más violentas, incitadas por algunos. Pero las personas en Chile son amables, son buenas personas y nos han recibido”, dijo.

Más tarde, cerró señalando que “hay tensiones, efectivamente, si las elecciones generan pasiones. Lo importante es que dentro de esas pasiones podamos conversar, podamos caminar por las calles, respetarnos (…). Que haya algunos que se molesten es entendible, pero lo que yo les pido siempre es respeto”.

