Tragedia en Brasil: estudiante de 13 años armado deja dos fallecidas y cinco heridos en un colegio

Una vez más, los establecimientos educaciones se convirtieron en escenario de violencia y ataques despiadados con resultados fatales.

En esta oportunidad la noticia llega desde el estado de Río Branco, Acre, en el norte de Brasil, donde un estudiante de 13 años ingresó armado y abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

El balance oficial de las autoridades confirma el fallecimiento de dos supervisoras del plantel y un total de cinco personas heridas.

Según confirma el reporte de la Policía Militarizada de Acre, el menor era estudiante del colegio y contaba con su condición de alumno regular, por lo que no tuvo obstáculos para ingresar al establecimiento.

Para ejecutar el ataque, el adolescente utilizó una pistola que pertenecía a su padrastro. Tras el tiroteo, y a pesar de contar todavía con munición disponible, el agresor optó por entregarse a los efectivos policiales que llegaron al sitio tras las llamadas de emergencia.

En cuanto a los lesionados, fuentes oficiales detallaron que cuatro de los cinco heridos son menores de edad. Todos han sido derivados a centros asistenciales de la zona.

Un fenómeno al alza en Brasil

Dentro de lo aspectos más preocupantes es que este episodio no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia preocupante que ha crecido de manera exponencial en la última década.

Investigaciones realizadas por la Universidad Estatal Paulista y la Universidad de Campinas, plasmadas en el estudio titulado ‘Ataques de violencia extrema en las escuelas de Brasil’, revelan que entre los años 2001 y 2024 se han contabilizado 42 incidentes de esta naturaleza, acumulando un total de 38 víctimas fatales.

La estadística es tajante y detalla que el 64 % de estos crímenes ocurrió entre 2022 y 2024 con alarmantes cifras: 10 atentados en 2022, 12 en 2023 y 5 en 2024.

Respuesta política y debate sobre armas

Ante la crisis de seguridad en los recintos educativos, el Gobierno Federal ha impulsado un proyecto de ley en el Congreso para catalogar estos atentados como “crímenes hediondos (horribles)”.

Esta medida busca incrementar las condenas de cárcel en casi un tercio para los responsables de tales actos.

El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha mantenido una postura firme contra el acceso civil a los armamentos.

En una declaración previa tras un incidente similar en São Paulo, el mandatario fue enfático al señalar que: “No podía considerarse normal que los jóvenes tuviesen acceso a las armas”.

Desde su llegada al poder en enero de 2023, la actual administración ha trabajado en revertir las políticas de flexibilización en el porte y posesión de armas de fuego que fueron promovidas durante la gestión anterior, buscando frenar la proliferación de armamento en manos de particulares y, con ello, reducir la incidencia de este tipo de tragedias en espacios públicos.