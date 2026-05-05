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Pasó 10 años en la cárcel, fue liberado, pero menos de un mes después, Carabineros lo detuvo por el mismo delito

El imputado, de 34 años, posee un amplio prontuario y había recuperado su libertad recientemente tras cumplir condena por el mismo delito.

Mario Vergara

Formalización - Audiencia - Detenido

Formalización - Audiencia - Detenido / Lukas Solis

Durante la tarde del lunes, efectivos de Carabineros de la comuna de La Reina lograron la detención de un sujeto de 34 años acusado de sustraer un teléfono celular a una mujer en la vía pública. El incidente se registró en plena Avenida Tobalaba, donde el delincuente, quien se desplazaba en bicicleta, arrebató el dispositivo a una víctima de 39 años para luego darse a la fuga.

El rol de la tecnología en la captura

Tras recibir la denuncia, la policía uniformada inició un operativo de búsqueda que tuvo como herramienta fundamental el sistema de posicionamiento global del equipo. Al respecto, la mayor Carolina Constanzo, comisario de la 16° Comisaría de La Reina, explicó el procedimiento:

“Carabineros llegó rápidamente y comenzaron a realizar un seguimiento del móvil a través del sistema GPS, ubicándolo a unas cuadras del lugar, por lo que procedieron a la detención del autor del ilícito y la recuperación del celular”.

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Un historial de reincidencia

La investigación posterior reveló que el imputado posee un extenso prontuario policial y penal. Según se dio a conocer, el hombre había salido de la cárcel hace apenas un mes, tras haber cumplido una condena de 10 años de presidio precisamente por el mismo tipo de delito.

Pese a haber pasado una década tras las rejas, el sujeto volvió a delinquir utilizando el mismo modus operandi, quedando nuevamente a disposición de los tribunales de justicia tras el control de detención respectivo

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