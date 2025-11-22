;

Jair Bolsonaro es enviado a prisión preventiva en Brasil

El exmandatario, que cumplía arresto domiciliario desde agosto, enfrenta una sentencia de 27 años de cárcel y su defensa había solicitado cumplirla en casa por razones de salud.

Verónica Villalobos

Getty

Getty / EVARISTO SA

Santiago

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido este sábado de manera preventiva, según confirmó su abogado Celso Vilardi y fuentes cercanas al caso.

El exmandatario, de 70 años, permanecía en prisión domiciliaria desde agosto, en el marco de las causas judiciales que pesan en su contra.

La defensa del líder ultraderechista había solicitado en la víspera a la Corte Suprema de Brasil que le permitiera cumplir en su domicilio la sentencia de 27 años de cárcel, argumentando su delicado estado de salud. Sin embargo, este sábado se informó que fue trasladado a prisión preventiva, aunque sus abogados aseguran desconocer aún los motivos de la medida.

El caso continúa bajo investigación y se espera que la justicia brasileña entregue más antecedentes durante las próximas horas.

