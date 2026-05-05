“Si tiene algo que decir, dígamelo a la cara; insinuar que una mujer habla desde el despecho, eso es de poco hombre”

En el capítulo más reciente de Hay que decirlo, Cecilia Gutiérrez criticó duramente a Helmut Kaminski, papá de Francisco, quien insinuó un supuesto romance entre ella y su hijo a través de redes sociales.

En un comentario de Instagram, Helmut Kaminski comentó: “Cecilia, una pregunta: ¿tú nunca tuviste nada con Francisco en su tiempo de Mega? Le tienes mucho odio. Cuenta, mujer, cuenta".

La periodsta de espectáculos fue consultada al respecto sobre el rumor que comenzó a construirse a raíz de dichos comentarios, algo que Gutiérrez negó tajantemente.

“Me alegro mucho de que por fin se preocupe de su hijo, nunca es tarde para recomponer las relaciones familiares, pero no lo está haciendo de la manera correcta“, comentó la periodista.

“Me parece de muy poco hombre insinuar que una mujer tuvo algo con su hijo, por último me lo dice directamente y no a través de un comentario del programa, además insinuando”, agregó Cecilia Gutiérrez.

La panelista del programa de Canal 13 continuó atacando Helmut Kaminski y recordó que en el pasado había participado de una fiesta con Francisco, pero que no pasó algo más allá.

“Si tiene algo que decir, dígamelo a la cara, por favor. Insinuar que una mujer habla desde el despecho, eso es de poco hombre”, cerró.