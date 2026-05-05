Destituida pero con sueldo: el choque entre el SLEP Santiago y la Municipalidad por la exrectora del Instituto Nacional

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro respondió formalmente a las críticas del alcalde Mario Desbordes, quien anunció una denuncia ante la Contraloría General de la República por el pago de remuneraciones a la exdirectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, a pesar de existir una orden de destitución en su contra.

El argumento del principio de legalidad

A través de un comunicado, el SLEP precisó que al momento del traspaso del servicio educativo desde el municipio al Estado, en enero de 2026, el proceso disciplinario contra Vega “no se encontraba cerrado”.

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La entidad explicó que la investigación estaba en etapa de notificación de su resolución final, un paso que califican como esencial para que las sanciones produzcan efectos jurídicos.

Impedimento jurídico: El SLEP sostiene que el traspaso se realizó sin cumplir la etapa de notificación, lo que les impide legalmente ejecutar la destitución.

El SLEP sostiene que el traspaso se realizó sin cumplir la etapa de notificación, lo que les impide legalmente ejecutar la destitución. Continuidad de pagos: Mientras el proceso no esté legalmente terminado, el servicio asegura que corresponde mantener las condiciones contractuales, incluyendo el pago de sueldos.

Mientras el proceso no esté legalmente terminado, el servicio asegura que corresponde mantener las condiciones contractuales, incluyendo el pago de sueldos. Dato clave: El organismo advirtió que la propia municipalidad pagó el sueldo completo de la funcionaria hasta diciembre de 2025, traspasándola al SLEP con sus condiciones vigentes.

La acusación de “ilegalidad enorme”

Por su parte, el alcalde Mario Desbordes calificó la gestión del SLEP como una “ilegalidad enorme”. El jefe comunal apuntó a que la dirección del servicio debió haber notificado las resoluciones que ponían término a los sumarios ordenados por la Contraloría.

Desbordes también mencionó casos de funcionarios que, estando con licencia médica, habrían viajado al extranjero sin que se aplicaran las sanciones correspondientes tras el traspaso.

Finalmente, el SLEP Santiago remarcó que solo una vez finalizada formalmente la investigación sumaria, resguardando el debido proceso, se podrá abrir el concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública para proveer el cargo de titular en la rectoría del Instituto Nacional, donde actualmente se desempeña Sandra Aravena de forma interina.