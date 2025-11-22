;

“Feliz voy, siempre que tú vayas al debate”: Jara contraataca a Kast tras desafiarla a que visite Franklin

El candidato presidencial desdramatizó las pifias que recibió durante su visita al barrio Franklin. “Hay 2,6 de cada 10 chilenos que votan por la candidata de la continuidad ¿Qué esperan?”, dijo.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Este sábado el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, sostuvo un encuentro con líderes y autoridades locales en Viña del Mar, en el marco del despliegue de su campaña en la región de Valparaíso.

En la instancia, el abanderado del Partido Republicano abordó nuevamente los emplazamientos de su contendora, Jeannette Jara, quien lo acusó de no asistir a un supuesto debate programado para este domingo en Mega.

ADN

Agencia UNO | Jeannette Jara / Hans Scott

Al respecto, Kast señaló que “es inexplicable que las personas no sean el centro de la ocupación de cualquier gobierno, y que la discusión hoy día a nivel de las candidaturas sea si uno va a ir o no a un debate. Si ya la gente nos conoce”.

Jeannette Jara responde a José Antonio Kast

“Esta es mi tercera candidatura presidencial, sigo siendo el mismo. Fui parlamentario 16 años y concejal 4 años. Mi contendora fue ministra 3 años y medio, funcionaria pública y trabajó en el mundo privado. ¿Nadie la conoce? ¿Va a cambiar la perspectiva de las personas por un debate más o menos?”, cuestionó.

Por otro lado, el candidato se refirió a la visita que realizó este viernes en el barrio Franklin, donde recibió algunas pifias. “Yo ayer estaba feliz en Franklin, y podrán decir que uno pifió, ¡obvio que van a pifiar!”, expresó.

Revisa también

ADN

“Hay 2,6 de cada 10 chilenos que votan por la candidata de la continuidad ¿Qué esperan? Pero que ella vaya a Franklin, que vaya la feria en Arica, que vaya donde las víctimas del terrorismo, que salga a terreno”, agregó.

Ante esto, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, respondió mediante su cuenta de X: “Feliz voy, siempre que tú vayas al debate del Mega el mismo día”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad