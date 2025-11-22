“Feliz voy, siempre que tú vayas al debate”: Jara contraataca a Kast tras desafiarla a que visite Franklin

Este sábado el candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, sostuvo un encuentro con líderes y autoridades locales en Viña del Mar, en el marco del despliegue de su campaña en la región de Valparaíso.

En la instancia, el abanderado del Partido Republicano abordó nuevamente los emplazamientos de su contendora, Jeannette Jara, quien lo acusó de no asistir a un supuesto debate programado para este domingo en Mega.

Agencia UNO | Jeannette Jara / Hans Scott Ampliar

Al respecto, Kast señaló que “es inexplicable que las personas no sean el centro de la ocupación de cualquier gobierno, y que la discusión hoy día a nivel de las candidaturas sea si uno va a ir o no a un debate . Si ya la gente nos conoce”.

Jeannette Jara responde a José Antonio Kast

“Esta es mi tercera candidatura presidencial, sigo siendo el mismo. Fui parlamentario 16 años y concejal 4 años. Mi contendora fue ministra 3 años y medio, funcionaria pública y trabajó en el mundo privado. ¿Nadie la conoce? ¿Va a cambiar la perspectiva de las personas por un debate más o menos?”, cuestionó.

Por otro lado, el candidato se refirió a la visita que realizó este viernes en el barrio Franklin, donde recibió algunas pifias. “Yo ayer estaba feliz en Franklin, y podrán decir que uno pifió, ¡obvio que van a pifiar!”, expresó.

“Hay 2,6 de cada 10 chilenos que votan por la candidata de la continuidad ¿Qué esperan? Pero que ella vaya a Franklin , que vaya la feria en Arica, que vaya donde las víctimas del terrorismo, que salga a terreno”, agregó.

Ante esto, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, respondió mediante su cuenta de X: “Feliz voy, siempre que tú vayas al debate del Mega el mismo día”.