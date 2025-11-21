“La semana va a ser durísima”: en Everton lamentan la “injusta” derrota con Audax Italiano y anticipan el choque con Iquique / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En el plantel de Everton se mostraron dolidos por la caída ante Audax Italiano en La Florida, resultado que les impidió asegurar su estadía en la Primera División.

“Fue injusto. Hicimos un primer tiempo muy bueno. En el segundo tiempo igual fuimos superiores. Queda un sabor amargo, dimos todo. Nos vamos con las manos vacías, uno hace su autocrítica. Si no se sufre, no es Everton. Vamos a seguir luchando”, recalcó el capitán “ruletero” Álvaro Madrid.

La caída dolió más considerando que la próxima semana, en el Sausalito, tendrán que ir por una final contra uno de los colistas, Deportes Iquique.

“Esta semana va a ser durísima. Nos jugamos la permanencia. No creo que estemos prácticamente salvados, no podemos regalar nada, pero venimos trabajando bien”, remarcó, planteando que la idea es sacar lecciones de lo vivido en La Florida.

“Hicimos todo para ganar. Sabiendo que es una derrota, el camarín no tiene un mal ambiente porque sabemos que dejamos todo. Hay que dar vuelta la página, no hay que conformarse, corregir esta semana, porque nos jugamos la permanencia”, concluyó Álvaro Madrid.