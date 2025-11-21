;

VIDEO. “La semana va a ser durísima”: en Everton lamentan la “injusta” derrota con Audax Italiano y anticipan el choque con Iquique

Álvaro Madrid apuntó a la necesidad de no relajarse con tal de abrochar la permanencia en la categoría.

Carlos Madariaga

Javier Catalán

“La semana va a ser durísima”: en Everton lamentan la “injusta” derrota con Audax Italiano y anticipan el choque con Iquique

“La semana va a ser durísima”: en Everton lamentan la “injusta” derrota con Audax Italiano y anticipan el choque con Iquique / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En el plantel de Everton se mostraron dolidos por la caída ante Audax Italiano en La Florida, resultado que les impidió asegurar su estadía en la Primera División.

Fue injusto. Hicimos un primer tiempo muy bueno. En el segundo tiempo igual fuimos superiores. Queda un sabor amargo, dimos todo. Nos vamos con las manos vacías, uno hace su autocrítica. Si no se sufre, no es Everton. Vamos a seguir luchando”, recalcó el capitán “ruletero” Álvaro Madrid.

Revisa también:

ADN

La caída dolió más considerando que la próxima semana, en el Sausalito, tendrán que ir por una final contra uno de los colistas, Deportes Iquique.

Esta semana va a ser durísima. Nos jugamos la permanencia. No creo que estemos prácticamente salvados, no podemos regalar nada, pero venimos trabajando bien”, remarcó, planteando que la idea es sacar lecciones de lo vivido en La Florida.

“Hicimos todo para ganar. Sabiendo que es una derrota, el camarín no tiene un mal ambiente porque sabemos que dejamos todo. Hay que dar vuelta la página, no hay que conformarse, corregir esta semana, porque nos jugamos la permanencia”, concluyó Álvaro Madrid.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad