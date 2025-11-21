Audax Italiano vence de local a Everton y se prende en la pelea por un cupo para Copa Sudamericana

El estadio Bicentenario de La Florida fue el escenario para el partido entre Audax Italiano y Everton de Viña del Mar, válido por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El encuentro terminó con un marcador 1 a 0 a favor de los locales.

A las 20 horas se dió el inicio al encuentro entre itálicos y ruleteros, que viven dos realidades muy distintas en la liga. Mientras los de la capital luchan por un cupo para copas internacionales, los viñamarinos intentan escapar de la zona baja de la tabla.

El compromiso comenzó movido, con un leve dominio de los visitantes. Con el pasar de los minutos los audinos emparejaron las cosas y pudieron llegar con claridad al arco.

El primer tiempo terminó sin novedades y con un empate a 0. En el segundo tiempo y al minuto 73, Sebastian Sosa Sanchez anotaba el gol para los visitantes, pero fue anulado por una posición offside del delantero argentino.

Al minuto 87 del partido llegó la apertura de la cuenta. Con un disparo desde fuera del área, Luis Riveros puso el 1 a 0 en el marcador.

Al minuto 96, llegó el segundo para los locales que corrió por cuenta del lateral izquierdo Esteban Matus. Así, los itálicos se ubican en puestos de Copa Sudamericana 2026.

Con este resultado, Audax Italiano suma 46 puntos y se ubicó en la posición número 5. Por su parte, Everton quedó relegado a la ubicación 13 con 26 unidades.

El próximo compromiso de los dirigidos por Gustavo Lema será el 29 de noviembre a las 18:00 horas contra Ñublense en La Florida. Mientras tanto que los adiestrados por Javier Torrente deberán medirse contra Iquique, el 30 de este mes a las 18:00 horas en Viña del Mar.