AUDIO. Plantel de Deportes Limache y el peso de la localía para vencer a Unión Española: “La dirigencia se puso la mano en el bolsillo de la gente”

En diálogo con ADN Deportes, Alfonso Parot resaltó la victoria, pero apuntó a que todavía deben batallar por evitar el descenso.

Carlos Madariaga

A. Jesús

Alfonso Parot en ADN Deportes

Alfonso Parot en ADN Deportes

Deportes Limache logró una victoria decisiva en torno a su objetivo de mantenerse en Primera División luego de imponerse a Unión Española.

“Se vivió como una final. Estamos muy contentos, muy felices, dimos un gran paso, pero no hay nada dicho”, recalcó, en diálogo con ADN Deportes, el lateral Alfonso Parot, que destacó la convocatoria que permitió tener al club tener cerca de 7.000 personas en Quillota para meter presión al elenco hispano.

“Felicitar a la dirigencia, se puso la mano en el corazón y el bolsillo de la gente. Se llenó hoy, se vive de otra forma así, nos tuvieron la pelota por muchos pasajes y la gente estuvo ahí, apoyándonos”, recalcó el “Poncho”, quien destacó el mensaje de Víctor Rivero.

“Nos transmitió tranquilidad, sabíamos que somos un equipo competitivo, nos hicimos fuertes de local. Hay que repetir lo de hoy la próxima semana, pero no se ha conseguido nada todavía”, enfatizó Alfonso Parot.

El análisis de Luis Guerra

Uno de los goleadores de Deportes Limache destacó el resultado en Quillota.

“Pude aportar algo para el equipo, dar una asistencia y me siento feliz. Teníamos que darlo todo en casa, lo tomamos como una final y todos los demás partidos también van a ser así”, dijo el venezolano, que también rescató cómo se impusieron.

“Tenemos una identidad de juego y no teníamos que cambiarla, había que seguir creyendo. No cambiamos lo que hemos hecho durante el campeonato”, cerró Luis Guerra.

