Banco chileno toma medida histórica y anuncia sueldo mínimo de $1,1 millones

La decisión forma parte de un paquete de 15 nuevas medidas, que incluyen una serie de beneficios.

El Banco Bci anunció un aumento de su salario mínimo para todos los colaboradores con renta fija y contrato indefinido, que ahora alcanza los $1.100.000 mensuales, incluyendo un monto de alimentación.

De acuerdo a la institución financiera, la medida forma parte de un paquete de 15 iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar integral de sus trabajadores.

Entre los beneficios destacan un postnatal masculino de 20 días hábiles, la opción de jubilación voluntaria hasta los 65 años para mujeres, nuevos días libres por cumpleaños y hitos familiares, así como un sistema simplificado para solicitar días flexibles.

Además, se ampliaron las becas de estudio para hijos de colaboradores y se implementó un bono especial para más de 5.000 trabajadores, según antigüedad y renta.

El banco también puso a disposición plataformas deportivas y programas de apoyo a deportistas internos, junto con un seguro gratuito para mascotas.

“Creemos que el bienestar no se declara. Se vive en el día a día”, señaló Pablo Jullian, gerente Corporativo de Gestión de Personas de Bci, destacando que estas medidas buscan potenciar la vida laboral y personal de sus equipos.

