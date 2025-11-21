Segunda pelea, ¿Y final?: estos son los partidos por el descenso de la penúltima jornada

Unión Española se juega el todo o nada por no bajar a la Primera B

Las expectativas de los dos eran totalmente diferentes a las que tienen por estos días. Deportes Iquique y Unión Española viven un verdadero drama futbolístico, con la opción más que real que nunca de perder la categoría.

Con los resultados de este viernes por el inicio de la jornada 28, ‘dragones celestes’ e ‘hispanos’ tienen la primera opción de caer a la Primera B, pero para ello, tendrán una nueva opción de salvarse, pese a que no dependerá de ellos.

En paralelo, una vez más, el próximo domingo 30 se jugarán tres partidos entre los protagonistas de la pelea final: Everton recibe a Deportes Iquique en Sausalito, Unión Española se verá las caras con O’Higgins en Santa Laura y Deportes Limache jugará un clásico ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar.

Si ‘ruleteros’ y ‘tomateros’ ganan, todo habrá terminado para ‘dragones celestes’ e ‘hispanos’. La única opción de seguir con vida, será que Iquique gane en Viña, que Unión Española derrote a un O’Higgins que pelea por el Chile 2, pero sobre todo, que Unión La Calera derrote a Deportes Limache.

Domingo 30 de noviembre