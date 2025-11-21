“Se lo voy a poder contar a mi hija”: la emoción de Álvaro Ramos tras superar el centenar de goles con Deportes Iquique / Cristian Vivero Boornes

Álvaro Ramos fue el gran héroe de Deportes Iquique para remontar el marcador ante Cobresal para el triunfo que les permite seguir con opciones de evitar el descenso.

El “Chanchito” además se afianzó en la historia de los “Dragones Celestes” luego de llegar a los 101 tantos con su doblete sobre los mineros.

“Sabíamos que teníamos que ganarlo si o si para seguir con vida y lo pudimos lograr. Llegué a los 100 goles, pero lo más importante es que ganamos. A seguir adelante, lo vamos a dar todo con Everton”, recalcó el atacante de 33 años, emocionado por el hito.

“Vivir esto con el equipo de mis amores es muy lindo, se lo voy a poder contar a mi hija, todo el apoyo que me dieron. Estoy feliz”, recalcó Álvaro Ramos, quien destacó el mensaje del técnico Rodrigo Guerrero con tal de sumar los tres puntos en el Tierra de Campeones.

“Que estábamos dándolo todo. Sabemos que no es tarde, pudimos levantar la cabeza y estamos ahí, con vida”, cerró el histórico atacante de Deportes Iquique, que sigue colista pero con un decisivo encuentro contra Everton a la vista en la penúltima fecha.