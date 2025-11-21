En Unión Española se niegan a asumir el inminente descenso: “No podemos bajar los brazos” / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Unión Española quedó más que complicada luego de la derrota sufrida este viernes ante Deportes Limache, en un resultado que los dejó colistas de la tabla.

Al margen de la caída, el DT de los hispanos, Gonzalo Villagra, que debutó en la banca tras asumir luego de la salida de Miguel Ramírez, intentó analizar de manera positiva el compromiso.

“Hicimos un muy buen primer tiempo, nos generamos ocasiones de gol. Hubo situaciones donde pudimos tener mayor profundidad, pero nos costó”, destacó en conferencia de prensa.

“Controlamos el juego, fuimos valientes y atrevidos en tener el balón, no rifarlo. Generamos buenas ocasiones que no concretamos y el partido cambia tras la expulsión”, aseguró, desestimando dar por descendido a su plantel.

“No está definido y vamos a luchar hasta el final, eso ténganlo por seguro y ese va a ser el mensaje. Mientras haya opciones, vamos a luchar”, comentó Gonzalo Villagra, apuntando a que el equipo pueda levantarse, aun estando a cuatro puntos de la salvación con seis unidades por disputar.

“Es nuestra obligación salir a ganar el próximo partido. Sabemos la difícil situación en que estamos, no dependemos de nosotros, pero no podemos bajar los brazos. Hay que apoyarse en el compañero y hay que entrar a ganar, dejando todo por el todo. Tendremos que esperar el próximo partido, pero hay que buscar el triunfo”, cerró el DT de Unión Española en Quillota.