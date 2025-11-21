CLASIFICACIÓN. Tabla de posiciones del Campeonato Nacional: Deportes Iquique y Unión Española quedaron al borde de bajar a la Primera B
Pese a su victoria, los ‘Dragones Celestes’ se vieron perjudicados por los tres puntos que sumó Deportes Limache ante los ‘hispanos’.
La temporada 2025 está llegando a su final, y este viernes se vivió la primera lucha por evitar el descenso, donde algunos celebrar, mientras otros se toman la cabeza.
Deportes Iquique derrotó a Cobresal en el norte, pero de poco le sirvió tras la derrota de Unión Española ante Deportes Limache en Quillota.
Esto porque, con los resultados de la jornada, ‘dragones celestes’ e ‘hispanos’ son colistas con 21 puntos y tienen la primera opción de perder la categoría, considerando que quedan seis unidades en pelea, y están a cuatro de Deportes Limache (25 pts) y a cinco de Everton de Viña del Mar (26 pts).
Así está la tabla de posiciones en el descenso
