La pena de no asegurar la permanencia: el lado B de la derrota de Everton ante Audax Italiano / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En el inicio de la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, Everton cayó ante Audax Italiano en La Florida, desaprovechando la chance de prácticamente asegurar la permanencia. En cambio, los itálicos sumaron tres puntos importantes en su deseo de clasificar a la Copa Sudamericana.

ADN.cl estuvo presente en el Bicentenario de La Florida y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Los no convocados acompañaron desde fuera

Muy cerca del sector donde se ubicó ADN.cl también llegaron los jugadores de Everton que no entraron en la citación, para acompañar al equipo. Matías Campos López, Julián Alfaro y Vicente Vega estuvieron presentes en La Florida.

El “9” cumplió 100

Antes de que iniciara el compromiso, el delantero de Audax Italiano, Lautaro Palacios, fue homenajeado por el club al cumplir 100 partidos en la institución. Acompañado de su familia, recibió una camiseta enmarcada con el dorsal 100 y su apellido.

El palo salvó a Audax en el inicio

En el primer ataque elaborado por la visita, un buen desborde de Alan Medina permitió que Sebastián Sosa Sánchez anticipara a su marcador en el área chica, pero el vertical izquierdo de Ahumada impidió la apertura de la cuenta.

Vargas jugando de Valencia

En el anterior partido de los itálicos, cuando visitaron a Huachipato, Leonardo Valencia fue expulsado. Por eso, además de perder a su goleador, Audax también se quedó sin su armador de juego. Ante esta ausencia, Eduardo Vargas fue el encargado de ocupar su sector del campo, mostrándose bastante activo en la circulación del balón.

Tomás Ahumada contuvo el asedio “ruletero”

Cuando el cronómetro marcaba los 15 minutos, llegó el mejor momento de la visita, que contó con tres ocasiones claras de gol. Sin embargo, el portero local estuvo espléndido en todas, ganándose los aplausos del Bicentenario de La Florida y los abrazos de sus compañeros.

Lema conoció el arbitraje chileno

En su estreno como director técnico de Audax Italiano, Gustavo Lema conoció el fútbol chileno… y también el nivel referil. Al argentino, exPumas de México, se le vio bastante molesto con ciertos cobros, sumando más de alguna discusión con el cuarto árbitro.

La gran polémica

En el minuto 68, Alex Ibacache galopó hasta el área de Audax y, cuando ya estaba dentro del rectángulo, hubo un contacto por parte de un defensor, lo que provocó su caída. Sin embargo, el juez Cristián Galaz desestimó cobrar penal. Además, por los reclamos, amonestó al lateral viñamarino.

Se desató la locura en La Florida

Cuando parecía que todo iba a culminar sin goles, en una jugada detenida los itálicos encontraron la apertura de la cuenta en los pies de Luis Riveros. Un tanto que levantó a las más de 1.900 personas presentes en el Bicentenario de La Florida y que acerca al equipo a quedarse con un cupo en la Copa Sudamericana.

Caras largas en Everton

El segundo de los locales, obra de Esteban Matus, caló hondo en los “ruleteros”, que con el punto del empate quedaba prácticamente salvados del descenso tras la derrota de Unión Española ante Deportes Limache. Sin embargo, ahora deberán seguir esperando para mantener la categoría.