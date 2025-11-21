Corte impide entregar el cuerpo de Eduardo Cruz-Coke a su hermana imputada en el caso

A más de un mes del asesinato de Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el cuerpo del fotógrafo no será entregado a su hermana, Trinidad Cruz-Coke, quien figura como imputada en la causa.

La decisión mantiene los restos bajo custodia del Servicio Médico Legal. Pese a que el hijo de la víctima presentara un recurso de protección para impedir que el cuerpo fuera retirado por ella, acción que el tribunal terminó rechazando.

La decisión queda en manos del Ministerio Público

El Tribunal de alzada declaró la nulidad del recurso y aclaró que la definición sobre el destino final del cuerpo corresponde exclusivamente al Ministerio Público, según informó Chilevisión.

Días antes, el fiscal del caso, Francisco Lanas, había autorizado que un primo en segundo grado del fotógrafo —alineado con la exesposa de Cruz-Coke— realizara el retiro.

El círculo cercano busca que Eduardo sea sepultado junto a sus hijos, petición expresada en una carta difundida en redes sociales.

Familia pide que el cuerpo no sea entregado a Trinidad Cruz-Coke

La familia Ugalde Cruz-Coke publicó un comunicado en el que manifestó preocupación ante la posibilidad de que los restos llegaran a manos de Trinidad.

“Queremos manifestar públicamente nuestra extrema preocupación ante la información que indica que su cuerpo está siendo reclamado por su hermana Trinidad (...)”, señalaron.

“Si ya les arrebataron la vida, por favor, que no le quiten su último deseo de permanecer juntos”, añadieron en la carta.