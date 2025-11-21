;

“Nunca aceptaremos influencia externa en nuestras elecciones”: Ministra Vallejos fustigó dichos de embajador de EE.UU.

La vocera de gobierno acusó intromisión del embajador Brandon Judd y reafirmó que Chile no acepta presiones.

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, rechazó públicamente las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Esto, luego de que el diplomático comentara tanto las críticas del Presidente Gabriel Boric hacia Donald Trump como el proceso electoral chileno.

El embajador había señalado que para EE.UU. será posible trabajar con quien resulte electo, pero añadió que “habrá un Gobierno con el que será más fácil trabajar” y que, a juicio de Washington, una de las opciones sería “mejor para los chilenos”.

A través de su cuenta en X, la vocera afirmó que Chile es un Estado soberano que mantiene una relación de respeto con la comunidad internacional y que espera el mismo estándar desde otros países.

“Ser patriota significa no aceptar nunca la injerencia en nuestros asuntos internos, menos para incidir en nuestros procesos electorales”, escribió la autoridad.

Las palabras de Vallejo se sumaron a las medidas anunciadas por el canciller Alberto van Klaveren, quien informó este viernes que el Gobierno emitió una nota de protesta dirigida a la embajada estadounidense.

Según explicó, los comentarios de Judd representan una intervención impropia en temas internos y vulneran el principio de no injerencia que guía la relación bilateral.

