“He sido asediada”: el descargo de Yuyuniz Navas tras ser vinculada al caso de Eduardo Cruz-Coke

El caso del homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos sumó un nuevo capítulo luego de que la actriz Yuyuniz Navas fuera citada a declarar como testigo.

Su nombre salió a la luz porque la grabaran en las cercanías del lugar del crimen. El periodista Sergio Jara detalló: “Entendemos que Yuyuniz está con su pareja y están conversando como cualquier ciudadano o ciudadana. Después se sube al auto y la reconocen por la patente del auto y también la muestran las cámaras. Esa es una información que la defensa tiene”.

Esta información se suma al relato de una vecina, quien aseguró: “Mientras caminábamos por la vereda sur, por el lado de mi casa, avanzamos un poco y vimos que al frente, en una casa que tiene portón negro, con espejos y estilo hippie, había un hombre y una mujer en una actitud nerviosa y extraña”.

El abogado defensor del único imputado, Jorge Ugalde, confirmó que la mujer mencionada corresponde a la intérprete, pero descartó cualquier implicación penal.

Ante las especulaciones, Yuyuniz Navas emitió un comunicado donde afirmó: “Estos días he sido asediada por la prensa en un sin fin de oportunidades, entorpeciendo mi vida privada y mi tranquilidad por una serie de especulaciones que circulan respecto del conocido caso La Reina”.

Además, aclaró: “Debo señalar que ese día me encontraba de visita en la casa de una persona de mi confianza; son lugares que transito frecuentemente y que por casualidad son cercanos al lugar de los hechos. He colaborado en prestar declaración como todos los vecinos del sector que estábamos en un día normal”.

Finalmente, la actriz enfatizó: “Como Chilena cumpliré con todo lo que la policía de investigaciones y la Justicia requieran de mí, porque no estoy implicada en los hechos, y mi obligación como la de cualquier otro ciudadano que respeta las instituciones es estar disponible para lo que se requiera”.

“Mi nombre al ser conocido hoy genera especulaciones de la prensa en titulares equívocos que no solo dañan mi honra y mi imagen, sino además perjudican la investigación y pierden el foco de un proceso judicial que las autoridades del país deben conducir en base a esclarecer los hechos, dar consuelo y justicia a esa familia”, cerró.