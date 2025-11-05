¿Quién es Trinidad Cruz-Coke? La segunda imputada en el triple homicidio de La Reina

Durante este miércoles, el Juzgado de Garantía dejó en prisión preventiva a Jorge Ugalde, psicólogo de 59 años y principal sospechoso del asesinato de Eduardo Cruz-Coke y de sus hijos mellizos de 17 años, ocurrido el pasado 18 de octubre en una vivienda de La Reina.

Ugalde, cuñado y tío de las víctimas, fue formalizado por tres delitos de homicidio calificado, cometidos —según la investigación— con alevosía, premeditación y en contexto de violencia intrafamiliar.

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó además que su pareja, Trinidad Cruz-Coke, hermana del fallecido , también es investigada como sospechosa dentro de la misma causa.

Además, se confirmó que la imputada vive en el mismo terreno donde se cometió el crimen, pero no ha sido detenida.

Las pruebas contra Ugalde

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó un video en el que se observa al imputado paseando un perro y cargando una bolsa, que habría contenido el arma blanca utilizada en el ataque.

En registros posteriores, Ugalde ya no portaba el objeto, lo que refuerza la hipótesis de que habría desechado evidencia en el canal San Carlos.

El abogado Marcelo Castillo, defensor de ambos imputados, sostuvo que son inocentes y que Trinidad se encontraba fuera del país el día del crimen.

“No hay ningún testigo que diga que tal persona los mató”, afirmó en referencia a las acusaciones del Ministerio Público.