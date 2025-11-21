Circulan en redes sociales (TikTok, X, Instagram) videos de Franco Parisi que lo muestran supuestamente entregando su apoyo al candidato José Antonio Kast para el balotaje de 2025. Sin embargo, una revisión de los antecedentes confirma que el metraje es engañoso porque corresponde a una declaración realizada el 18 de diciembre de 2021.

Hasta el 21 de noviembre de 2025, el excandidato del Partido de la Gente (PDG) no ha entregado su apoyo formal a ninguno de los dos contendientes del actual balotaje.

Elementos que no coinciden con 2025

La viralización del video en 2025 se presenta como un apoyo actual, pero existen elementos que no coinciden con el contexto electoral de este año:

Fecha de la Elección: En el registro, Parisi menciona que los comicios se realizarán “mañana” . No obstante, el balotaje de 2025 se desarrollará dentro de unas tres semanas.

En el registro, Parisi menciona que los comicios se realizarán . No obstante, el balotaje de 2025 se desarrollará dentro de unas tres semanas. Votación Obtenida: Parisi menciona haber obtenido “casi un millón de votos” en la primera vuelta.

Parisi menciona haber obtenido en la primera vuelta. En la primera vuelta de 2025, Parisi obtuvo 2.552.649 votos .

En las elecciones de 2021, el economista obtuvo 900.064 sufragios (12,81%), cifra que se asemeja a la mención en el clip.

Origen del video: elección presidencial 2021

Un análisis de la marca de agua del usuario @fr_parisi en TikTok permitió encontrar el mismo metraje original, que fue compartido el 18 de diciembre de 2021. La entrada original tiene una duración de 01:29, frente a los 30 segundos que se han viralizado en 2025.

En la versión extendida de 2021, Parisi explica explícitamente su postura y el apoyo del PDG a José Antonio Kast en ese momento, criticando a Gabriel Boric por “dedicarse única y exclusivamente a atacar al Partido de la Gente”.

AVISO IMPORTANTE 💙



La falta de diálogo pasa la cuenta y puede costar una elección.



Yo creo en la democracia digital y me someto a la voluntad de mi colectivo.



La consulta del PDG habló fuerte y claro.



1 candidato dialogó con nosotros y el otro nos despreció pic.twitter.com/lQHaLhM58s — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 18, 2021

Esta es una publicación original de la Alianza Comprueba liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.