ALIANZA COMPRUEBA. Video viral de Franco Parisi apoyando a Kast es del 2021 y no corresponde la elección actual
El metraje que circula en redes sociales es engañoso, pues fue publicado el 18 de diciembre de 2021, como apoyo a la candidatura de Kast en la segunda vuelta contra Gabriel Boric.
Circulan en redes sociales (TikTok, X, Instagram) videos de Franco Parisi que lo muestran supuestamente entregando su apoyo al candidato José Antonio Kast para el balotaje de 2025. Sin embargo, una revisión de los antecedentes confirma que el metraje es engañoso porque corresponde a una declaración realizada el 18 de diciembre de 2021.
Hasta el 21 de noviembre de 2025, el excandidato del Partido de la Gente (PDG) no ha entregado su apoyo formal a ninguno de los dos contendientes del actual balotaje.
Elementos que no coinciden con 2025
La viralización del video en 2025 se presenta como un apoyo actual, pero existen elementos que no coinciden con el contexto electoral de este año:
- Fecha de la Elección: En el registro, Parisi menciona que los comicios se realizarán “mañana”. No obstante, el balotaje de 2025 se desarrollará dentro de unas tres semanas.
- Votación Obtenida: Parisi menciona haber obtenido “casi un millón de votos” en la primera vuelta.
- En la primera vuelta de 2025, Parisi obtuvo 2.552.649 votos.
- En las elecciones de 2021, el economista obtuvo 900.064 sufragios (12,81%), cifra que se asemeja a la mención en el clip.
Origen del video: elección presidencial 2021
Un análisis de la marca de agua del usuario @fr_parisi en TikTok permitió encontrar el mismo metraje original, que fue compartido el 18 de diciembre de 2021. La entrada original tiene una duración de 01:29, frente a los 30 segundos que se han viralizado en 2025.
En la versión extendida de 2021, Parisi explica explícitamente su postura y el apoyo del PDG a José Antonio Kast en ese momento, criticando a Gabriel Boric por “dedicarse única y exclusivamente a atacar al Partido de la Gente”.
Esta es una publicación original de la Alianza Comprueba liderada por Mala Espina y con colaboración de AFP Factual.
