“Me caí y me deslicé (…) pensé: ‘Estoy muerto’”: turista sobreviviente a la tragedia de Torres del Paine relata los tensos momentos vividos

El estadounidense narra condiciones extremas, esfuerzos por mantenerse con vida y el impacto del temporal que atrapó al grupo durante la ruta en la zona austral.

Martín Neut

Torres Del Paine

Torres Del Paine / REDA

Christian Aldridge, uno de los sobrevivientes de la tragedia ocurrida en el circuito “0” de Torres del Paine, donde cinco turistas fallecieron, relató desde su cama en un hospital chileno el dramático momento en que el grupo enfrentó condiciones extremas en plena montaña.

El excursionista describió que avanzar se volvió prácticamente imposible debido al viento y la nieve. “Nos sentíamos como en una pesadilla. Creo que todos pensábamos que no íbamos a salir de esta”, afirmó a The Times al recordar las primeras horas del episodio.

Contó que el temporal los obligó a agacharse para evitar ser arrastrados cuesta abajo, asegurando que “era sofocante, el viento era tan fuerte que tenías que sentarte, acurrucarte y darle la espalda para que no te derribara”.

“Pensé: ‘Estoy muerto, definitivamente estoy muerto’”

Aldridge detalló además la dificultad para respirar y orientarse en medio del hielo: “No podía respirar con el hielo y la nieve azotándome la cara, y encima intentando subir una cuesta muy empinada. Eran demasiadas cosas a la vez”.

Uno de los momentos más críticos ocurrió durante el descenso, cuando el terreno se convirtió en una superficie resbaladiza. “Bajar esa montaña era como una pista de hielo (…) Me caí y me deslicé montaña abajo (…) pensé: ‘Estoy muerto, definitivamente estoy muerto’”, relató.

El sobreviviente sostuvo que otros excursionistas también perdieron el equilibrio mientras la visibilidad se reducía casi por completo. “Era un caos. No se veía casi nada”, resumió sobre los minutos en que la situación se volvió incontrolable.

