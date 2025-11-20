;

Fiscalía revela causa de muerte de turistas extraviados en el circuito O de las Torres del Paine

El fiscal de Magallanes dijo anunció que citará a declarar al director de CONAF, y aseveró que no descarta ninguna hipótesis investigativa.

Juan Castillo

Medelise Jensen

Agencia Uno | Poder Judicial

Agencia Uno | Poder Judicial

Durante esta jornada, el fiscal regional de Magallanes y Antártica Chilena, Cristián Crisosto, dio a conocer las causas de muerte de los 5 extranjeros que fallecieron tras extraviarse en el circuito O de las Torres del Paine.

El persecutor confirmó que el deceso de los cinco turistas fue por hipotermia. Por lo mismo, anunció que citará a declarar al director de CONAF, y aseveró que no descarta ninguna hipótesis investigativa.

“Podemos confirmar, a esta altura de la investigación, que la causa de muerte de las cinco personas se refería a una hipotermia”, señaló.

ADN

“En esta etapa preliminar, estamos investigando y estamos acopiando todos los medios de prueba que nos permitan poder seguir esta investigación. No estamos descartando ninguna hipótesis investigativa, puesto que hay mucha información y esa información la tenemos que ir acompañando a la carpeta de investigación”, agregó.

Asimismo, el fiscal Crisosto dijo que “hemos coordinado con la Brigada de Homicidios de la PDI que no se deje de tomar ninguna declaración a ninguna de las personas que estuvieron en el grupo de excursionistas”.

Pero también a las personas de Conaf o a las personas de la empresa Vértice, para poder recabar esa información para que nos permita rearmar la dinámica de estos hechos”, complementó.

Esta tragedia ocurrió el pasado lunes 17 de noviembre, cuando un grupo de turistas se extravió en el circuito O de las Torres del Paine.

Debido a las complejas condiciones climáticas, cinco personas del grupo de excursionistas fallecieron.

Las víctimas fueron identificadas como Cristina Calvillo Tovar (México), Julián García Pimentel (México), Victoria Bond (Reino Unido), Nadine Lichey (Alemania) y Andreas von Pein (Alemania).

