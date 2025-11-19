;

VIDEO. Último video de turista británica fallecida revela las duras condiciones previas a tragedia en Torres del Paine

Desde el Reino Unido expresan un profundo dolor por la muerte de la profesional, cuyo mensaje previo mostraba las fuertes lluvias y obstáculos del recorrido.

Martín Neut

La británica Victoria Bond, consultora de relaciones públicas de 40 años, fue una de las cinco turistas que murieron durante una expedición en uno de los sectores más complejos del Parque Nacional Torres del Paine, marcado por un violento sistema frontal.

Bond trabajaba desde hace más de seis años en Visit Isles of Scilly, donde su equipo aseguró estar “completamente devastado” por la tragedia, según consigna BBC.

El presidente de la entidad recordó que la profesional lideró las comunicaciones del archipiélago “incansablemente” y que su muerte supone “una pérdida enorme para la comunidad”. La británica se encontraba realizando lo que su círculo describió como el viaje de su vida junto a un grupo de amigos en la Patagonia chilena y argentina.

La última publicación

Su última publicación en redes sociales refleja las duras condiciones climáticas que enfrentaban. En tono irónico, escribió: “¿Por qué m… volé 8000 km cuando podría haber caminado por Bodmin Moor bajo una ligera llovizna?”.

Relató que “llovió a cántaros desde el primer paso” y que el sendero “se convirtió en un afluente del Amazonas”, describiendo múltiples cruces de ríos y la ausencia de puentes. Incluso bromeó con que “debería haber traído una canoa y un sacerdote”.

Pese a las dificultades, Bond cerró su mensaje con un destello de esperanza al contar que, tras horas de lluvia, “el cielo se despejó, el valle se abrió como una lata de duraznos y llegamos al campamento con los pies hinchados”. Fue el último registro de un viaje que terminó en tragedia en uno de los destinos más visitados y desafiantes del país.

