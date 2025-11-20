VIDEO. Jeannette Jara recrimina nuevamente a Kast por no querer asistir a debates: “Qué falta de coraje, por eso se arrancó para las regiones”
La candidata oficialista cuestionó la ausencia de su contendor en instancias televisivas y sostuvo que “no quiere responder preguntas”.
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, acusó falta de “coraje” en José Antonio Kast por restarse de los debates comprometidos con Chilevisión y Mega.
En un punto de prensa junto a los diputados electos Irací Hassler y Gonzalo Winter, la abanderada sostuvo que el republicano “no quiere responder preguntas, por eso se arrancó para las regiones”.
Jara recalcó que su campaña ha mantenido disposición a debatir y cuestionó que Kast evite espacios de confrontación directa. “No hay que evitar las preguntas ni tener propuestas clandestinas”, afirmó, señalando que el candidato opositor “anuncia recortes sin transparentar sus efectos en beneficios sociales”.
“Qué falta de coraje”
También criticó nuevamente el uso de un vidrio blindado por parte del republicano. “Para enfrentarse al crimen organizado se requiere coraje y no andar escondidos (...) no se puede ocupar el privilegio de ser candidato para protegerse uno mismo”, dijo.
La candidata lamentó que Kast no haya confirmado su participación en el debate de Chilevisión y que se negara al de Mega este domingo.
“No puedo creer que no esté disponible para debatir, qué falta de coraje”, sostuvo, añadiendo que la ciudadanía necesita escuchar de frente las propuestas de quienes buscan llegar a La Moneda.
Hassler, en tanto, respaldó la postura de Jara y aseguró que la candidata oficialista “tiene toda la voluntad de hablar, escuchar y responder todas las preguntas”.
