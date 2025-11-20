;

Inspector municipal es atropellado durante control en San Bernardo por conductor de micro: se opuso a una fiscalización

La huida del chofer provocó lesiones al funcionario y generó un operativo policial que permitió ubicar el vehículo abandonado, mientras sigue la búsqueda del responsable.

Martín Neut

Micro San Bernardo

Micro San Bernardo

Un control vehicular terminó con un inspector municipal atropellado durante la mañana de este jueves en San Bernardo, luego de que el conductor de un bus del recorrido Buin-Maipo se negara a la fiscalización y escapara con pasajeros a bordo.

El operativo se realizaba en calle O’Higgins con José Joaquín Pérez, donde equipos del Ministerio de Transportes y de la Municipalidad de San Bernardo revisaban buses y vehículos.

En su huida, el chofer arrolló a un funcionario, casi impactó a otro y chocó contra un furgón y un auto. El alcalde de la comuna, Christopher White, afirmó que lograron identificar la máquina gracias a un pasajero que fue testigo del hecho.

“Uno de los testigos que iba en la micro se bajó unas cuadras más allá y nos trajo el boleto”, detalló. Agregó además que el conductor tendría antecedentes “cometiendo choques en una época pasada”.

El bus fue encontrado posteriormente en la intersección de Victoria con Alfonso Donoso, pero sin su chofer. Carabineros mantiene un operativo para dar con su paradero.

ADN Radio
