Ciberataques en alza: 80% de las empresas no protege sus datos y el error humano es la principal amenaza

La mayoría de las empresas chilenas sigue desprotegida frente al aumento de ciberataques.

Distintos estudios señalan que el 80% de las medianas empresas no cuenta con servicios de protección de datos, y el 63% no tiene interés en implementarlos, pese a que los incidentes crecieron 138% en el último año.

El problema no está solo en la tecnología. Según Kaspersky, el 95% de las vulneraciones se originan en errores humanos, como contraseñas débiles o correos abiertos sin verificar.

“La tecnología ayuda, pero no reemplaza los protocolos ni la educación en ciberseguridad”, advirtió Pedro Oyarzún Recabarren, CEO de Egs-Latam.

El impacto es alto: el 70% de los ciberataques en Chile apunta a pymes, con pérdidas superiores a US$120 millones cada año.

Al respecto, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) recomendó capacitación permanente, actualización tecnológica y mejor gestión interna, medidas que pueden reducir en hasta 70% el riesgo de incidentes.

Para los expertos, el mayor desafío ya es cultural: sin hábitos digitales básicos, ninguna empresa está realmente a salvo.