Ciberataques en alza: 80% de las empresas no protege sus datos y el error humano es la principal amenaza

El aumento de incidentes muestra que las pymes siguen siendo el blanco favorito de los ciberdelincuentes.

Javiera Rivera

La mayoría de las empresas chilenas sigue desprotegida frente al aumento de ciberataques.

Distintos estudios señalan que el 80% de las medianas empresas no cuenta con servicios de protección de datos, y el 63% no tiene interés en implementarlos, pese a que los incidentes crecieron 138% en el último año.

El problema no está solo en la tecnología. Según Kaspersky, el 95% de las vulneraciones se originan en errores humanos, como contraseñas débiles o correos abiertos sin verificar.

“La tecnología ayuda, pero no reemplaza los protocolos ni la educación en ciberseguridad”, advirtió Pedro Oyarzún Recabarren, CEO de Egs-Latam.

El impacto es alto: el 70% de los ciberataques en Chile apunta a pymes, con pérdidas superiores a US$120 millones cada año.

Al respecto, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) recomendó capacitación permanente, actualización tecnológica y mejor gestión interna, medidas que pueden reducir en hasta 70% el riesgo de incidentes.

Para los expertos, el mayor desafío ya es cultural: sin hábitos digitales básicos, ninguna empresa está realmente a salvo.

