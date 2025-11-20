;

Comienza la fiscalización de scooters eléctricos en la Región Metropolitana: el límite permitido será 25 km/h

El proceso comenzará con una marcha blanca y posteriormente se impartirán multas económicas y posibilidad de retirar vehículos.

José Campillay

Agencia Uno - Referencial

Agencia Uno - Referencial / Diego Martin

El Ministerio de Transportes ha comenzado a implementar la fiscalización de velocidad de scooters eléctricos en la Región Metropolitana, con la finalidad de controlar que no excedan el límite máximo legal de 25 km/h.

Para ello, se utiliza un dispositivo tecnológico desarrollado por Inacap, denominado SC-25, que permite detectar si los vehículos están alterados para superar esta velocidad.

Esta medida busca mejorar la seguridad vial y se inicia con una etapa de marcha blanca durante noviembre y diciembre de 2025, período en el cual no se aplicarán multas, sino que se realizarán operativos educativos.

A partir de enero de 2026, la fiscalización será oficial y quienes transgredan esta norma podrán ser sancionados con multas que van de 0,5 a 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalentes a entre $34.771 y $69.542, además del retiro del dispositivo alterado.

Revisa también:

ADN

El ministro, Juan Carlos Muñoz, hizo hincapié en que “no queremos multar, queremos educar”, destacando que el SC-25 emula una tecnología utilizada en España y que el objetivo es fomentar una conducción segura de estos vehículos eléctricos.

La fiscalización se concentra inicialmente en comunas con alta circulación de scooters, como Las Condes, La Reina, Vitacura, Providencia, Ñuñoa y Santiago Centro, con posibilidad de extenderse a otras regiones según los resultados de los operativos.

Se destaca que, por ley, los scooters con capacidad para superar los 25 km/h dejan de ser considerados biciclos y pasan a clasificarse como vehículos motorizados fuera de norma, lo cual implica sanciones específicas.

Además, muchas unidades usadas por empresas de arriendo, como Whoosh, Lime y Jet, están diseñadas para respetar el límite de velocidad, pero en caso de detectarse dispositivos alterados en su flota, la multa será para la empresa responsable, y el dispositivo será retirado de circulación, aunque este retiro solo puede ser ejecutado por Carabineros y no por los fiscalizadores del Ministerio de Transportes.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad