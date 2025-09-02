Ciberataques en ascenso ponen en jaque a empresas en 2025

El 2025 ha marcado un récord preocupante en el panorama de ciberseguridad. Los exploits (programas que aprovechan una vulnerabilidad en un sistema para obtener acceso no autorizado) dirigidos a sistemas operativos como Windows y Linux se multiplican, afectando de forma creciente a empresas de distintos sectores.

Según datos de Kaspersky, la proporción de exploits utilizados contra vulnerabilidades críticas llegó al 64% en el segundo trimestre de este año, frente al 48% registrado en los primeros tres meses.

En el caso de Linux, los ataques muestran un incremento sostenido respecto a 2024, mientras que en Windows también se observa un crecimiento importante tanto en el primer como en el segundo trimestre de 2025.

El contexto es aún más alarmante si se observa el registro global de vulnerabilidades: de acuerdo con cve.org, actualmente se contabilizan más de 4.000 CVE mensuales, frente a los 2.600 reportados a inicios de 2024.

Este aumento refleja un ecosistema digital más complejo y lleno de brechas que los ciberdelincuentes aprovechan rápidamente para ataques dirigidos, incluyendo campañas de Advanced Persistent Threats (APT).

Ante esta situación, Kaspersky recomienda a las organizaciones adoptar una política de parches inmediatos, monitoreo 24/7 de su infraestructura y la implementación de soluciones de seguridad confiables que incluyan detección de malware, respuesta a incidentes y programas de capacitación para empleados.