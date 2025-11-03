Ataques bancarios dejan los PC y se concentran en los teléfonos: así puedes proteger tu dispositivo

El cibercrimen está cambiando de objetivo. Según el Panorama de Amenazas 2025 de Kaspersky, los ataques bancarios dejaron de centrarse en los computadores para enfocarse en los celulares.

Entre agosto de 2024 y junio de 2025, la empresa bloqueó más de 5 mil ataques en Chile, en medio de un total regional de 1,8 millones de intentos de infección por troyanos bancarios.

Aunque la cifra representa una baja del 45% respecto al año anterior, el riesgo no desapareció: los delincuentes simplemente se trasladaron a los smartphones.

“Los atacantes están innovando en malware para celulares. Usan herramientas que permiten controlar el teléfono y robar dinero directamente desde las aplicaciones bancarias”, explicó Fabio Assolini, director del Equipo de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

El informe identificó tres nuevas familias de troyanos para Android —Agent, Mamont y Creduz—, capaces de tomar el control total del dispositivo y realizar transferencias sin que el usuario lo note.

Recomendaciones para cuidar tu teléfono de ciberataques:

Kaspersky recomienda mantener los dispositivos actualizados, activar la autenticación en dos pasos y desconfiar de enlaces o archivos sospechosos.

Además, explicó que muchos de estos enlaces son enviados por correo, WhatsApp o redes sociales. Por ello, muchos troyanos se instalan en mensajes falsos que imitan a bancos o servicios conocidos.

Finalmente, el experto enfatizó que la educación digital es la mejor defensa: mantenerse informado sobre los nuevos métodos del cibercrimen puede marcar la diferencia entre un intento de fraude.