;

VIDEO. Madre con coche doble en hora punta genera discusión en redes: Metro pidió más empatía

El registro viralizado en TikTok generó opiniones divididas entre quienes cuestionan a la madre y quienes la apoyan.

Javiera Rivera

TikTok

TikTok

Un video grabado en plena hora punta del Metro de Santiago desató un fuerte debate en redes sociales, luego de mostrar a una madre intentando ingresar a un vagón con un coche doble para bebés.

En el registro, difundido en TikTok por el usuario @lincoyanponce, se ve a la mujer forcejeando con la multitud mientras intenta avanzar. En medio del caos, incluso empuja a algunos usuarios.

La situación escala cuando mantiene un intercambio verbal con otra pasajera que le reclama por obstaculizar el paso. El tenso episodio quedó registrado desde distintos ángulos y rápidamente se viralizó.

Reacciones divididas en redes

El clip acumuló cientos de comentarios, muchos de ellos criticando a la mujer por usar un coche tan grande en un horario de alta congestión.

“Con un coche doble en hora punta… y más encima se queda al medio”, comentó una usuaria de TikTok.

Otra persona cuestionó directamente su decisión de viajar a esa hora. “Si yo fuera mamá no expondría a mis hijos al Metro tan lleno. Me quedo en la casa o pido Uber”, escribió.

Sin embargo, también hubo mensajes de apoyo y preocupación por la realidad que enfrentan madres y padres que dependen del transporte público.

Revisa también

ADN

“Pobrecita. Está sola con dos bebés. Falta humanidad. No todas las personas pueden evitar el Metro”.

Metro aclara: coches de bebé están permitidos

Ante la polémica, el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, salió a aclarar la situación. En conversación con 24 Horas, aseguró que no existe ninguna restricción para ingresar con coches de bebé a los trenes.

De todas formas, Muñoz llamó tanto a usuarios como a personas que viajan con coches a mantener el respeto mutuo. “Hacemos un llamado a la empatía para que podamos convivir de manera adecuada dentro del Metro”, cerró.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad