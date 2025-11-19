Un video grabado en plena hora punta del Metro de Santiago desató un fuerte debate en redes sociales, luego de mostrar a una madre intentando ingresar a un vagón con un coche doble para bebés.

En el registro, difundido en TikTok por el usuario @lincoyanponce, se ve a la mujer forcejeando con la multitud mientras intenta avanzar. En medio del caos, incluso empuja a algunos usuarios.

La situación escala cuando mantiene un intercambio verbal con otra pasajera que le reclama por obstaculizar el paso. El tenso episodio quedó registrado desde distintos ángulos y rápidamente se viralizó.

Reacciones divididas en redes

El clip acumuló cientos de comentarios, muchos de ellos criticando a la mujer por usar un coche tan grande en un horario de alta congestión.

“Con un coche doble en hora punta… y más encima se queda al medio”, comentó una usuaria de TikTok.

Otra persona cuestionó directamente su decisión de viajar a esa hora. “Si yo fuera mamá no expondría a mis hijos al Metro tan lleno. Me quedo en la casa o pido Uber”, escribió.

Sin embargo, también hubo mensajes de apoyo y preocupación por la realidad que enfrentan madres y padres que dependen del transporte público.

“Pobrecita. Está sola con dos bebés. Falta humanidad. No todas las personas pueden evitar el Metro”.

Metro aclara: coches de bebé están permitidos

Ante la polémica, el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, salió a aclarar la situación. En conversación con 24 Horas, aseguró que no existe ninguna restricción para ingresar con coches de bebé a los trenes.

De todas formas, Muñoz llamó tanto a usuarios como a personas que viajan con coches a mantener el respeto mutuo. “Hacemos un llamado a la empatía para que podamos convivir de manera adecuada dentro del Metro”, cerró.