Por esperado show de Oasis en Chile: a esta hora cierra el Metro de Santiago hoy miércoles

La mítica banda inglesa de rock Oasis se presentará este miércoles en Chile ante miles de fanáticos que por 15 años esperaron el regreso de la agrupación.

La presentación de los hermanos Liam y Noel Gallagher será durante esta jornada en el Estadio Nacional, donde se espera la concurrencia de más de 50 mil personas.

Por lo mismo, las autoridades informaron que el Metro de Santiago funcionará con extensión horaria, y se reforzará el servicio de buses RED.

Por show de Oasis: esta hora cierra el Metro de Santiago

Desde Red Movilidad detallaron que 6 servicios de buses apoyarán el traslado de las personas entre las 23:00 y las 00:30 horas:

103

104

506

516

201

301

Mientras que desde el Metro de Santiago detallaron que 13 estaciones funcionarán hasta las 00:30 horas del jueves.

En concreto, 3 estaciones de Línea 6 funcionarán solo como ingreso, mientras que 6 lo harán solo para la salida de los usuarios, al igual que otras 7 estaciones de Línea 3.

De esta manera, las 13 estaciones del Metro que funcionarán hasta la madrugada son:

Ingreso:

Estadio Nacional (L6)

Ñuble (L6)

Ñuñoa (L6)

Salida:

Cerrillos (L6)

Franklin (L6)

Ñuble (L6)

Ñuñoa (combinación L3 y L6)

Inés de Suárez (L6)

Los Leones (L6)

Plaza Egaña (L3)

Irarrázaval (L3)

U. de Chile (L3)

Hospitales (L3)

Conchalí (L3)

Plaza de Quilicura (L3)

📣 ¡Recuerda! Este miércoles 19 de noviembre extendemos nuestro horario hasta las 00:30 hrs en estaciones seleccionadas de #L6 y #L3 con motivo del @oasis Live ‘25 en el Estadio Nacional 🤩 pic.twitter.com/Y9xTm0Yrfm — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 18, 2025